В Иране вновь заработал Интернет для населения

По данным РИА Новостей, иранские официальные лица заверили, что доступ к сети Интернет будет восстановлен. Об этом сообщила в своем микроблоге пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани, отметив, что соответствующее распоряжение отдал президент страны, а решение принято Специальным штабом по организации киберпространства.

Ранее агентство Fars со ссылкой на информированный источник из министерства связи сообщило, что глава государства Масуд Пезешкиан принял решение вернуть Интернет в режим работы, действовавший до событий конца декабря 2025 – начала января 2026 года.

Начало протестных волн в Иране пришлось на конец декабря 2025 года и было спровоцировано девальвацией национальной валюты, однако позже они переросли в массовые беспорядки и акции против действующих властей. В этот период в стране полностью прекратилась работа Интернета. После того как власти в середине января объявили о стабилизации ситуации, доступ к сети начал постепенно возвращаться, но после атак США и Израиля по Ирану 28 февраля ограничения на доступ к международной сети были возобновлены.