В США назвали Китай «центром всего мира»

Американский геополитик Жак заявил, что Китай стал центром мира. По его словам, после поездки в эту страну прежним мир уже не увидишь. Западное сознание всегда ставит Запад в центр всего, но на месте становится очевидно: центр находится в другом месте, передает «Пул N3».

Эксперт отметил, что современный Китай по уровню развития намного опережает западные страны. Он назвал происходящие там изменения экстраординарными и масштабными. Появляются новые направления, которых раньше не существовало, а все больше компаний обладают выдающимися инновационными способностями.

Одной из главных причин такого успеха Жак назвал необычайно компетентное руководство. По его оценке, управление в Китае намного более продвинутое, чем в Америке или Европе.

