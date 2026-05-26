Мирный диалог остается единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Позиция китайской стороны предельно ясна: диалог и переговоры - это единственный осуществимый путь к урегулированию кризиса", - заявила дипломат на фоне недавней эскалации конфликта в связи с ударами ВСУ по мирным объектам на территории РФ, включая колледж в Старобельске.

Она также добавила, что Пекин призывает все вовлеченные в конфликт стороны совместными усилиями добиваться скорейшего снижения эскалации и возобновления переговорного процесса.

25 мая МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, командным пунктам. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.