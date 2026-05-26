Китай назвал единственный путь разрешения украинского кризиса

Китай назвал переговоры единственным путем разрешения украинского кризиса
Мирный диалог остается единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Позиция китайской стороны предельно ясна: диалог и переговоры - это единственный осуществимый путь к урегулированию кризиса", - заявила дипломат на фоне недавней эскалации конфликта в связи с ударами ВСУ по мирным объектам на территории РФ, включая колледж в Старобельске.
Она также добавила, что Пекин призывает все вовлеченные в конфликт стороны совместными усилиями добиваться скорейшего снижения эскалации и возобновления переговорного процесса.
25 мая МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, командным пунктам. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.