Киевляне заявляют, что Владимир Зеленский сбежал из Киева перед мощным ударом ВС РФ. Об этом в статье для «КП» рассказала жительница украинской столицы Виктория Кузнецова, которая переехала в Россию до начала СВО.

По ее словам, многие жители столицы всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина об ответе за удар по колледжу в ЛНР. Ходили слухи и о применении системы «Орешник». Ночь на воскресенье оказалась для них одной из самых страшных в жизни — даже у тех, кто покинул город.

«Мы решили уехать на дачу, но она у нас не очень далеко. Вы не представляете этих ощущений. Наш домик качало из стороны в сторону, иногда было чувство, что сейчас он не выдержит и развалится. С мужем прятались под столом, боялись выйти во двор. Страшно было, как никогда», — рассказала подруга автора.

Женщина отметила, что на Украине понимают, что это был ответ Киеву за Старобельск. Цели удара были достигнуты: практически по всем районам города до позднего утра пылали пожары.

Вместе с тем в соцсетях пишут вещи, не запланированные киевской властью. Даже самые ярые украинцы сомневаются в действиях Владимира Зеленского. В частности, комментарии появляются под новостями о перезахоронении идеолога украинского национализма Андрея Мельника (руководил ОУН*, признанной в России экстремистской организацией). Некоторые проводят параллели между главой киевского режима и его идейными предками, отмечая, что во время ударов тот сбежал из страны.

«Как нашими героями стали кровавые упыри, калиброванные нацисты и гитлеровские подстилки? И как наши главари следуют их примеру — говорят, ведь Зеленского в Киеве во время удара не было. Причем по городу говорили, что он срочно выехал на время атаки, мол, был предупрежден. По слухам, в Германию уезжал, что делает все еще более символичным», — пишут киевляне.

Они обращают внимание на «запредельный» цинизм украинских властей. Задаются жители Киева и другим вопросом: зачем тратить средства на эксгумацию и похороны «дряхлых нацистов», когда нет денег даже на прощание с погибающими на фронте бойцами.

* Организация украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация.