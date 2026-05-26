Кулеба посоветовал покинуть Киев тем, у кого "не выдерживают нервы"

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Киева покинуть город, если у них не выдерживают нервы и "кукуха не вытягивает".

"Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже не вытягивает, тогда вам надо взять паузу от жизни в Киеве. Каждый человек должен думать про себя. Еще раз призываю каждого придерживаться правил безопасности", - заявил он в эфире своего YouTube-канала.

25 мая МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, командным пунктам. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.