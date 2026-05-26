Политолог указала на ошибку, которую лучше не совершать Вучичу

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность своей отставки. Это произошло на фоне массовых протестов в стране 23 мая, которые закончились серьезными столкновениями участников акции с полицией.

Ряд аналитиков, в том числе западных, считает, что своим заявлением глава государства ознаменовал начало избирательной кампании. Вучич недавно говорил, что парламентские выборы пройдут осенью, с конца сентября до середины ноября, но точную дату так и не назвал.

Политолог Алина Жестовская в интервью «Свободной Прессе» отметила, что у любого действующего активного политика вместе с рейтингом за его хорошие дела растет и антирейтинг. Как только человек отходит от дел, его антирейтинг расти перестает, и часто подрастает именно рейтинг. Любой каким-то образом отстраненный от власти политик автоматически попадает в оппозицию, которая всегда имеет своих сторонников.

«Сейчас, если Вучич продолжит вот эту открытую борьбу, то займет позицию реваншиста. И все его будут воспринимать как человека, борющегося за утраченное, за потерянную власть, за свои полномочия. А вот если Вучич подождет, когда его победивший оппонент обделается, а он обязательно обделается, причем в первые три медовых месяца, когда данные обещания не сможет выполнить на 100%, начнутся разочарования. И, безусловно, кто-то должен появиться с максимальной критикой — не обязательно сам Вучич, а его человек. Поэтому, на мой взгляд, технологичнее бы было сейчас отойти от образа реваншиста, дать осесть этой тине и переходить в позицию классического оппозиционера, воздействуя именно на электорат, который будет недоволен», — пояснила собеседник издания.

При этом Вучич действительно сделал уже много «ярких» заявлений по поводу выборов и своей политической карьеры, но, судя по улицам Белграда, очков ему это не прибавляет. Своей активностью нынешний президент сохраняет образ реваншиста, который Вучичу не нужен, и который для него бесперспективен, подчеркнула Жестовская.

