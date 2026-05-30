Самая страшная авиакатастрофа в США: что известно

Катастрофа произошла днем, при хорошей видимости. Она стала одним из самых важных переломных моментов в истории американской авиации. Подробнее о столкновении самолетов над Гранд-Каньоном — в материале «Рамблера».

© YouTube

Что известно об авиакатастрофе?

Утром 30 июня 1956 года из Лос-Анджелеса почти одновременно вылетели два самолета. Trans World Airlines Flight 2 выполнял рейс на Lockheed L-1049 Super Constellation, а United Air Lines Flight 718 — на Douglas DC-7. Оба лайнера направлялись на восток и должны были пройти над районом Гранд-Каньона. На борту двух самолетов находились 128 человек — выживших не было.

Причина катастрофы не была связана с отказом двигателей, взрывом или саботажем. В отчете сказано, что признаков неисправности самолетов или их компонентов обнаружено не было. Столкновение произошло примерно на высоте 21 000 футов в условиях визуального полета, когда экипажи должны были самостоятельно поддерживать безопасное расстояние от других воздушных судов.

Почему самолеты оказались так близко?

В 1950-е годы популярность гражданской авиации в США быстро росла, но система управления воздушным движением еще не соответствовала новым масштабам полетов. Радары применялись ограниченно, диспетчерские службы не всегда имели точную картину движения самолетов, а в неконтролируемом воздушном пространстве значительная часть ответственности оставалась на экипажах.

«Дорога смерти», где ежегодно умирали сотни человек

В случае рейса TWA экипаж получил разрешение лететь по схеме «1,000 on top» — то есть выше облачного слоя с сохранением визуальных условий. Это не было нарушением, но ограничивало возможности диспетчерского контроля. По данным отчета, оба самолета находились в неконтролируемом воздушном пространстве, а диспетчер не давал им информацию о взаимном положении.

Совет гражданской авиации США сформулировал вероятную причину катастрофы так: пилоты не увидели друг друга вовремя, чтобы избежать столкновения. При этом расследование не смогло установить, почему. Среди возможных факторов назывались облака, ограниченная видимость из кабины, обычная загруженность экипажей, физиологические ограничения человеческого зрения и недостаточность маршрутной информации о воздушном движении.

Можно ли полностью полагаться на экипаж?

На первый взгляд правило кажется простым: если пилот видит другой самолет, он меняет курс. Но в реальности это один из самых уязвимых способов предотвращения столкновений. Даже внимательный пилот может не заметить другой самолет из-за особенностей зрения, мертвых зон, погодных условий, высокой скорости сближения и отвлекающих задач в кабине.

Особенно опасна ситуация, когда два самолета идут на столкновение почти по постоянному пеленгу. В таком случае объект в поле зрения может долго казаться неподвижной точкой, которая просто постепенно увеличивается в размере. Для человеческого зрения это почти незаметный сигнал.

Как катастрофа над Гранд-Каньоном повлияла на авиацию?

Столкновение над Гранд-Каньоном стало одним из событий, ускоривших реформу американской системы управления воздушным движением. После серии крупных столкновений в воздухе Конгресс США принял Федеральный авиационный закон 1958 года: президент Дуайт Эйзенхауэр подписал его 23 августа. Согласно новому закону, функции регулирования были переданы новому независимому органу — Федеральному авиационному агентству, который позже стал Федеральной авиационной администрацией (FFA).

Так, главная суть реформ заключалась в централизации управления. Воздушное пространство должно было контролироваться единой системой, где диспетчеры, радары и экипажи работают вместе, как единая система.

Позже появились бортовые системы предупреждения столкновений. Современные системы ACAS/TCAS не заменяют диспетчеров, но помогают экипажам получить предупреждение, если другой самолет оказывается слишком близко. FAA отдельно регулирует эксплуатацию таких систем и подчеркивает их роль как части общей системы предотвращения столкновений.

Может ли система безопасности работать без человека?

После катастрофы над Гранд-Каньоном авиация стала гораздо технологичнее. Появились более развитые радары, транспондеры, автоматические системы предупреждения, спутниковая навигация и цифровые базы данных. Но ни одна технология не работает отдельно от людей.

Если информация есть, но не доведена до экипажа вовремя, если диспетчер перегружен, если пилот смотрит не в ту сторону или неверно понимает команду, риск остается. Поэтому современная безопасность строится не на одном барьере, а на нескольких слоях защиты. Диспетчер видит общую картину, экипаж контролирует самолет, бортовая система предупреждает о сближении. Поэтому безопасность требует постоянной проверки того, как человек, техника и правила работают вместе.

Ранее мы рассказывали, что вскрылось в новых документах ФБР по делу Амелии Эрхарт.