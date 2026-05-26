Гуцул призвала Европарламент заморозить поддержку режима Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к Европарламенту с призывом заморозить поддержку режима президента Молдавии Майи Санду до тех пор, пока в стране не будут восстановлены демократические стандарты.

"Уважаемые депутаты, я прошу вас инициировать расследование ситуации с правами человека в Молдавии. Заморозить поддержку режима Санду до восстановления демократических стандартов", - говорится в письме Гуцул, которое она передала через своих адвокатов.

Она попросила направить миссию Европарламента для оценки ситуации на месте, способствовать освобождению всех политзаключенных, прекратить применять двойные стандарты в отношении Молдавии.

Отношения Гуцул с молдавским руководством обострились после ее заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы, которые прошли весной 2023 года, незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент автономии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года. Поводом стало уголовное дело о незаконном финансировании избирательной кампании. В августе решением районного суда Кишинева она была приговорена к семи годам лишения свободы. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева, которая должна объявить свое решение 28 мая. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности, а также Санду.