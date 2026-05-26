Еда с червями и высокая смертность: что известно о новых протестах в США

Голодовка в иммиграционной тюрьме в Нью-Джерси (США) спровоцировала протесты. По данным CNN, протестующие блокировали служебные автомобили без опознавательных знаков и вступили в стычку с вооруженными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Протесты начались возле Делани-холла, частного учреждения на 1000 мест, которое ICE использует в качестве центра содержания под стражей в Ньюарке. Ситуация у стен центра обострилась на выходных. На фоне многомесячных жалоб на нечеловеческие условия содержания политики-демократы потребовали провести проверку ведомства.

В ночь на 25 мая как минимум дюжина человек собралась у здания Делани-холла, где их встретили несколько федеральных агентов. Протесты продолжались весь день, к ним присоединились несколько десятков человек. По меньшей мере одного человека задержали, федеральные агенты применили «баллончик с газом неизвестного типа». Сенатор от Нью-Джерси Энди Ким пришел поддержать протестующих и сам попал в облако слезоточивого газа.

Перед столкновениями у тюрьмы группа заключенных объявила голодовку и забастовку в знак протеста против испорченной еды в учреждении - лишь одной из многих проблем, с которыми они регулярно сталкиваются во время своего заключения, сообщили адвокаты. В забастовке приняли участие около 300 заключенных.

Юрист Селения Дестефани рассказала, что людям приходится спать на полу в переполненных комнатах и принимать холодный душ. В камерах «ужасно холодно». По словам Алекса Миногу, еще одного юриста, некоторые заключенные с диабетом и раком не могли получить доступ к медицинской помощи и необходимым лекарствам.

По словам Дестефани, одному из ее клиентов, Мартину Алонсо Сото Эрнандесу, подавали испорченную еду с червями. Он также принял участие в голодовке. Эрнандес рассказал адвокатам, что сейчас весит около 50 килограммов.

С обвинениями в ненадлежащих условиях содержания столкнулись и другие спецприемники ICE по всей стране. Администрация президента США Дональда Трампа тем временем продолжает масштабную общенациональную кампанию по депортации. Согласно недавнему расследованию CNN, с момента возвращения Трампа в Белый дом в центрах содержания ICE умерли почти 50 мигрантов, что стало самым высоким показателем смертности за последние двадцать лет.

Министерство внутренней безопасности опровергло обвинения, выдвинутые политиками-демократами, заявив, что те «распространяют клевету». В ведомстве утверждают, что «всем задержанным предоставляется трехразовое питание, чистая вода, одежда, постельное белье, душ, мыло и туалетные принадлежности».