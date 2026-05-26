Известного политика обвинили в изнасиловании и непристойном поведении

В Северной Ирландии начнется судебный процесс над известным политиком Джеффри Дональдсоном по обвинению в сексуальных преступлениях. Бывшему лидеру Демократической юнионистской партии (DUP) грозит 21 год тюремного заключения по делу, которое спровоцировало политическое землетрясение в этой части Соединенного Королевства.

Как пишет The Guardian, 63-летний Дональдсон обвиняется в изнасиловании, непристойном поведении и других преступлениях сексуального характера на протяжении 21 года. Его жена, 60-летняя Элеонора Дональдсон, обвиняется в пособничестве изнасилованию и непристойном нападении и предстанет перед судом по фактам.

Ожидается, что во вторник в королевском суде Ньюри начнется судебный процесс, который, как ожидается, продлится не менее четырех недель.

Дональдсон, бывший член парламента от Лаган-Вэлли в графстве Даун, был доминирующей фигурой в профсоюзном движении и ключевым игроком в Вестминстере, который помогал заключать Виндзорские соглашения о торговых соглашениях Северной Ирландии после Brexit.

Полиция арестовала его и его жену в их доме и допросила их в марте 2024 года, напоминает The Guardian. Политик подал в отставку с поста члена парламента и лидера DUP и был исключен из партии. Это дело привело региональный политический истеблишмент в замешательство.

Сэр Джеффри Дональдсон обвиняется в 18 преступлениях, в которых пострадали две предполагаемые жертвы. В обвинении в изнасиловании утверждается, что он вступил в незаконный половой акт с предполагаемой жертвой без ее согласия в неустановленную дату в период с 1985 по 1991 год. Девять обвинений в непристойном поведении относятся к периоду с 1985 по 2006 год. Он также обвиняется в совершении акта грубой непристойности по отношению к несовершеннолетним в период с 2005 по 2006 год.

Леди Доналдсон предъявлено пять обвинений, связанных с пособничеством в совершении предполагаемого преступления ее мужем. Оба отрицают обвинения и не признают себя виновными, отмечает The Guardian.

После нескольких задержек с судебным разбирательством судья Пол Рэмси на прошлой неделе постановил, что Элеонора Дональдсон не может предстать перед судом по состоянию психического здоровья и вместо этого предстанет перед судом фактов.

“Интересы правосудия требуют, чтобы рассмотрение этого дела велось справедливо по отношению ко всем сторонам, но также настолько быстро, насколько это позволяет такая справедливость”, - сказал он.

Судебное разбирательство, основанное на фактах, проверяет доказательства, но не может привести к вынесению обвинительного приговора по уголовному делу. Адвокаты будут представлять интересы Элеонор Дональдсон, но она не будет принимать участия в судебном разбирательстве. Оба процесса будут проходить одновременно, и разные команды юристов будут представлять интересы мужа и жены.

Генеральный прокурор Северной Ирландии дама Бренда Кинг предостерегла от публикаций в социальных сетях, которые могут нарушить право потерпевших на анонимность или повлиять на членов жюри присяжных.

“Я хотел бы напомнить представителям общественности, что они могут быть уличены в неуважении к суду, если их публикация создает существенный риск того, что отправление правосудия в уголовном процессе будет серьезно затруднено или нанесен ущерб. Может быть назначено наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет”.

Выступающий за сохранение Северной Ирландии под властью Лондона Дональдсон родился в пресвитерианской семье в рыбацкой деревушке Килкил, в 18 лет стал активным политическим активистом и женился на Элеоноре в 1987 году. Он проходил стажировку у Еноха Пауэлла и Джеймса Молино из юнионистской партии Ольстера, прежде чем перейти на сторону Демократической юнионистской партии (DUP) в 2003 году. В 2016 году он был посвящен в рыцари за политические заслуги, а в 2021 году стал лидером DUP. Но, похоже, у лоялиста оказались свои представления о рыцарской чести и достоинстве.