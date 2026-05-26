Евродепутат возмутился молчанием Запада после удара по колледжу в ЛНР

Евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле указал на "оглушительное молчание" на Западе после удара ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР.

"Вокруг этой трагедии воцарилось оглушительное молчание. Никакого всеобщего возмущения. Никакого освещения в ведущих СМИ. Никаких общественных дискуссий, соразмерных всей тяжести произошедшего", - написал он в Х.

Европарламентарий вновь подверг резкой критике политику итальянского руководства, указав, что на фоне подобных трагедий премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Владимира Зеленского, "заключая новые соглашения о военном сотрудничестве, в том числе в сфере БПЛА". По мнению Делла Валле, именно эти инструменты "подпитывают все более опасную эскалацию".

"Те, кто раздувает эту эскалацию, подталкивают Европу к точке невозврата", - подчеркнул евродепутат.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей.