Рубио сделал свой прогноз конфликта на Украине

Опасность эскалации конфликта на Украине существует. С таким прогнозом выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает France 24.

«Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое. Такое происходит во время всех войн (...). Мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ», — отметил дипломат.

При этом Рубио подтвердил, что США готовы далее оказывать помощь в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Рубио рассказал, что по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах российской стороны.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на украинские атаки на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.