Пока вы спали: обещание Рубио Лаврову и визит японской делегации в РФ

Рубио заверил Лаврова в готовности США содействовать урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать поиску путей урегулирования конфликта на Украине при наличии подходящих условий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рубио, на данный момент переговоры с Киевом не ведутся и не запланированы, однако Соединённые Штаты готовы сыграть посредническую роль, если появится возможность для конструктивного диалога.

В свою очередь, российская сторона в ходе разговора обозначила позицию по ситуации вокруг Украины и выразила обеспокоенность действиями, которые, по мнению Москвы, препятствуют достижению долгосрочных договорённостей.

Представители Японии обсудят в Москве поддержку работающих в России компаний

Высокопоставленные представители японского МИД и министерства экономики прибыли в Москву для проведения встреч с российскими чиновниками, основной темой которых станет поддержка японских компаний, продолжающих деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэя Акадзавы, цель визита заключается в защите активов японского бизнеса, при этом обсуждение новых проектов экономического сотрудничества не планируется.

В Токио также подчеркнули, что подобные контакты ранее уже проводились для поддержки национальных компаний, работающих на российском рынке.

ВСУ практически выбиты из Воздвижевки на Запорожье

Российские военные практически вытеснили подразделения ВСУ из населённого пункта Воздвижевка в Запорожской области, где в настоящее время продолжаются завершающие мероприятия по зачистке территории. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российских силовых структур, украинские силы фактически утратили позиции в населённом пункте. В настоящее время военные продолжают работу по установлению полного контроля над территорией.

В России разработают требования к беспилотным автомобилям

В России планируют разработать единые требования безопасности для беспилотных автомобилей, включая обязательную фиксацию данных о работе систем в случае сбоев или ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно правительственному плану, Минпромторг, МВД и институт НАМИ должны в течение года подготовить соответствующие нормы, предусматривающие, в частности, оснащение таких машин устройствами записи информации.

Ожидается, что доклад о проделанной работе будет представлен в правительство уже в 2026 году.

Рубио во время визита в Армению подпишет меморандум о взаимопонимании

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Ереван проведёт переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, после чего стороны подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание документа официально не раскрывается, однако подписание запланировано сразу после встречи дипломатов.

По данным армянского МИД, по итогам переговоров ожидается оформление двусторонних документов и совместные заявления для прессы.