Болгария обсуждает снятие санкций с России

В болгарском парламенте идут дискуссии о снятии всех санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой, заявил ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.

Он пояснил, что существуют конкретные предложения — снять ограничения на российское топливо, отменить энергетические санкции и разрешить обслуживание истребителей МиГ-29.

«Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал парламентарий.

По его словам, первые шаги нового премьер-министра Румена Радева были направлены на укрепление сотрудничества с евроатлантическими партнёрами.

Георгиев отметил, что у новых властей нет ярко выраженной антироссийской риторики, однако этого недостаточно.

Он добавил, что министр иностранных дел придерживается русофобских взглядов и считает, что санкции против России имеют смысл, только если способны нанести ей вред.

«Это спектакль. Мы видим, что действия нового премьера не отличаются от действий предшественников. Многие партии говорят одно, а придя к власти, делают противоположное», — заключил депутат.

Ранее координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев выразил мнение, что позиция президента Болгарии Румена Радева не означает реального разворота страны от прозападного курса.