В Британии заявили о лежащем в руинах образе Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремительно теряет рейтинг. Об этом сообщает британский портал Unherd.
«Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах», — говорится в статье.
По данным портала, в настоящее время ЦАХАЛ функционирует на износ, финансирования не хватает. Также отмечается, что «военная авантюра» против Тегерана полностью провалилась и оттолкнула большую часть американской общественности и ее поддержки.