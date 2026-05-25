США и Иран договорились о разморозке части иранских активов

Вашингтон и Тегеран при помощи Катара достигли соглашения по замороженным активам Ирана, пишет Al Jazeera со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным портала, в понедельник, 25 мая, в Доху прибыли министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер ​​Хеммати и ряд других официальных лиц.

Журналисты отметили, что переговоры начались ранним утром и продолжаются в настоящее время.

Среди обсуждаемых тем центральное место занимают замороженные иранские средства, пояснили обозреватели.

Источник отметил, что посредничество Катара привело к взаимопониманию сторон по этому вопросу.

По словам собеседника портала, достижение соглашения по активам является важным шагом на пути к мирной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Проект мирной сделки может включать в себя продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормуза и обеспечение безопасного прохода по нему, прекращение военных действий на всех фронтах и ряд других пунктов.