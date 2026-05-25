Девять сотрудников атакованного ВСУ колледжа в ЛНР внесены в базу "Миротворца"

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, атакованного БПЛА ВСУ в ночь на 22 мая, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

© МЧС РФ

По данным агентства, персональные данные сотрудников колледжа были опубликованы на сайте в понедельник.

Речь идет о замдиректора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, замдиректора по учебной работе Ольге Хохуле, а также замдиректора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой.

Кроме того, в базу "Миротворца" попали социальный педагог Ирина Несмешная, методист Виктория Головина, педагог-организатор Денис Диденко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, начальник штаба ГО Роман Куличенко, а также советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадим Какаций.

Немного позже в базу также была добавлена педагог-психолог учреждения Елизавета Щербакова.

Внесенных в базу сотрудников колледжа обвиняют в публичной поддержке РФ, в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. БПЛА ударили по зданию, в котором в этот момент находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек.

Напомним, сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его авторы публикуют личные данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. Ресурс публикует информацию о журналистах, политиках, артистах и других гражданах, в том числе несовершеннолетних. Портал работает при поддержке местных спецслужб.