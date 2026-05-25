В США прокомментировали сообщения о выпуске миллиардов модифицированных комаров

Андрей Дуванов

Глава американского агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин опроверг новости о том, что агентство выпустило 2 миллиарда генетически модифицированных комаров в дикую природу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зелдина.

По словам главы EPA, эта информация не соответствует действительности. Кроме того, он также подчеркнул, что Белый дом не одобряет использование подобных насекомых.

«Полностью лживые новости. Ни в какой момент после возвращения президента Трампа. <...> EPA не одобряло выпуск скольких угодно генетически модифицированных комаров во Флориде или где бы то ни было», — заявил он.

Таким образом Зелдин прокомментировал публикации в СМИ о том, что EPA выпустили в природу Флориды 2 миллиарда генетически модифицированных комаров.

Ранее биолог объяснил рекордное нашествие комаров в Центральной России.