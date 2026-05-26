Стало известно о запрете Трампа на фоне вспышки хантавируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запретила сотрудникам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний напрямую взаимодействовать с ВОЗ. Об этом информирует CNN, ссылаясь на документы и источники.

Как отмечается, запрет начал действовать во время вспышки хантавируса. Но на прошлой неделе ограничения на общение были смягчены из-за вспышки вируса Эбола, охватившей Демократическую Республику Конго. Теперь некоторые сотрудники Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США могут присутствовать на виртуальных заседаниях ВОЗ, но лишь в составе небольших групп и только в качестве слушателей.

Все последующие действия по итогам заседаний с ВОЗ будут осуществляться Министерством здравоохранения и социальными службами, сказано в материале.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты активно изучают хантавирус. Трамп добавил, что ученые знают об особенностях вируса и давно с ним работают. Глава Белого дома также указал, что по сравнению с коронавирусом, хантавирусом не так легко заразиться от другого человека.

Также сообщалось, что лихорадка Эбола имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус. Заболевание опаснее вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом вируса назвал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.