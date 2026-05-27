Призывы Киева создать трибунал по "преступлениям России" прокомментировал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Если кто-то и совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский, убежден евродепутат.

Блага подчеркнул, что Зеленский позволил убить 21 студента в Старобельске. Кроме того, напомнил депутат, украинская власть восхваляет бандеровцев.

МИД России ранее заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. ВС России приступают к нанесению системных ударов не только по предприятиям украинского ВПК, но и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам покинуть Киев как можно скорее.