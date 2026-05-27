Глава ВОЗ сообщил о 13 случаях хантавируса на судне MV Hondius

Очередной случай заражения среди находящихся на карантине пассажиров круизного лайнера MV Hondius увеличил общее количество инфицированных хантавирусом до 13 человек.

Власти Испании зафиксировали еще один факт передачи инфекции, передает ТАСС. Инцидент связан с недавней вспышкой заболевания на борту круизного судна MV Hondius.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

«Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число заболевших достигло 13», – написал руководитель ведомства.

Глава организации добавил, что обстановка остается стабильной. По информации специалиста, со второго мая не фиксировалось новых смертельных исходов от данного вируса. Именно тогда ведомство впервые получило данные о начавшемся распространении болезни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее количество зараженных пассажиров круизного лайнера выросло до 11 человек.

В середине мая власти Испании приступили к эвакуации людей с зараженного судна в порту Тенерифе.

Из-за вспышки хантавируса Республика Кипр активировала специальный механизм Евросоюза для оперативного обмена данными.