Прага ужесточит правила помощи украинским беженцам

Правительство Чехии в понедельник, 25 мая, одобрило ужесточение правил пребывания и финансовой поддержки украинских беженцев на территории республики, пишет Reuters.

В кабмине объяснили, что мера принята в ответ на злоупотребления со стороны граждан Украины.

По данным агентства, в состав правительства входят как лоббисты предприятий, которым требуется дешевая рабочая сила, так и представители правых сил, выступающих против помощи украинцам.

В связи с этим, заметили журналисты, правительству в целом приходится балансировать, принимать меры к тому, чтобы учесть интересы всех сторон.

Ранее министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар сообщил, что в республике проживают 10 млн человек. Вместе с тем, она принимает 385 тыс. украинских беженцев.