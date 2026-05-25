Мадьяр намерен получить от ЕС огромную сумму уже в ближайшие дни

Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром надеется уже 28 мая достичь компромисса с Еврокомиссией по вопросу получения замороженных ранее €10,4 млрд из постпандемийного Фонда восстановления ЕС. Об этом венгерский премьер заявил накануне своей поездки в Брюссель, где у него запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По словам Мадьяра, по итогам переговоров возможно либо подписание политического соглашения, либо публичное объявление о достигнутых договорённостях. Он подчеркнул, что работа над этим вопросом продолжается. Речь идёт о €10,4 млрд, которые могут быть направлены на различные экономические проекты и сферы. Часть этих средств предоставляется в виде безвозмездных субсидий, а другая часть — в виде льготных кредитов.

Премьер напомнил, что для разблокировки финансирования новому правительству Венгрии предстоит выполнить ряд требований Еврокомиссии. Они касаются укрепления демократических институтов, восстановления верховенства права и активизации борьбы с коррупцией. Именно из-за претензий Брюсселя к Будапешту в этих областях средства ранее были заморожены.

Предыдущий кабинет во главе с Виктором Орбаном, в свою очередь, настаивал на том, что Еврокомиссия удерживает деньги по политическим мотивам, пытаясь таким образом добиться от Венгрии различных уступок.