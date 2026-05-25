Зеленский назвал срок завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года. Об этом в своем Ярослав Железняк.

При этом парламентарий усомнился в правдивости слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.

«На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. (...) На этот раз это ноябрь 2026-го... хотя даже присутствующие не очень в это поверили. К сожалению», — написал Железняк.

Он также отметил, что встреча носила формальный характер. Депутат подчеркнул, что глава государства и представители правящей партии не затронули ни одного значимого вопроса, включая коррупционный скандал с участием бывшего главы офиса президента.