Трамп выступил с неожиданным заявлением по ядерной программе Ирана

Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Конфликт между США и Исламской Республикой начался 28 февраля. Американские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, КСИР в ответ ударил по базам противника на Ближнем Востоке.

Активные боевые действия продолжались 7 недель, затем стороны объявили о перемирии и введении режима прекращения огня.

В Тегеране отметили, что противник потерял в ходе конфликта порядка 1 тыс. солдат и офицеров, материальные затраты достигли $100 млрд. В Пентагоне признали гибель 13 военнослужащих, доложили, что было потрачено $25 млрд.

Трамп в ходе выступления на мероприятиях в честь Дня памяти на Арлингтонском кладбище подчеркнул, что американские солдаты погибли ради того, чтобы у Ирана «никогда не было ядерного оружия».

Глава государства уточнил, что жертвы не будут напрасными — у Исламской Республики не будет ядерного оружия.