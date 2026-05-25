Охранников Карла III отстранили от службы по необычной причине

В Великобритании разгорается скандал вокруг королевской охраны. Лондонская полиция инициировала служебное расследование в отношении 23 сотрудников, подозреваемых в грубых нарушениях во время несения службы в резиденциях монарха. Как сообщает Daily Star, проверки стартовали ещё в середине мая — после того как вскрылись факты систематической халатности.

© Московский Комсомолец

Согласно предъявленным обвинениям, полицейские, отвечавшие за безопасность Карла III в Виндзорском замке, позволяли себе спать прямо на посту, а также покидали рабочее место для решения личных вопросов в служебное время.

Примечательно, что речь идёт не только об охране в Виндзоре: аналогичные эпизоды, по данным издания, фиксировались и в Букингемском дворце, и в других королевских резиденциях.

На данный момент все 23 фигуранта дела получили официальные предупреждения в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. 21 из них временно отстранён от работы на весь период разбирательства.