Президент Бразилии Лула да Силва начал курс лучевой терапии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал курс лучевой терапии после того, как у него диагностировали рак кожи на ранней стадии, пишет Reuters.

«Было решено продолжить лечение с помощью профилактической поверхностной лучевой терапии кожи головы», — приводит агентство заявление врачей президента.

Отмечается, что Лула да Силва сможет продолжать исполнять обязанности главы государства без ограничений.

Представитель администрации бразильского лидера заявил, что ему придётся пройти 15 сеансов лучевой терапии, чтобы предотвратить появление новых образований.

В январе Лула да Силва перенёс плановую операцию по удалению катаракты на левом глазу.