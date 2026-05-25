ВОЗ раскрыла подробности ситуации с Эболой в Конго

Количество предполагаемых смертей от Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 220, при этом их число продолжит расти, предположил в соцсети Х гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Накануне специалисты ВОЗ объявили спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По словам главы организации, в настоящий момент в Конго подтвержден 101 случай заболевания, включая 10 подтвержденных летальных исходов.

«Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев и 220 предполагаемых летальных исходов», — отметил Гебрейесус.

Гендиректор уточнил, что в соседней Уганде зарегистрированы два новых подтвержденных случая среди работников медицинских учреждений, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло семи.

Глава ВОЗ пояснил, что специалисты организации продолжают наращивать меры реагирования совместно с партнерами. Он добавил, что в эпидемиологи ожидают «выявления новых случаев в ближайшие дни и недели».

Напомним, что геморрагическая лихорадка Эбола — острое вирусное заболевание, протекающее с выраженным геморрагическим синдромом (кровотечениями).

Инкубационный период — от 2 до 21 дня (в среднем 8–10 дней). Обычно протекает в тяжёлой форме, часто заканчивается летально.

Впервые вирус был идентифицирован в 1976 году в районе реки Эбола в ДРК (ранее Заир). Вспышки заболевания происходят преимущественно в регионах Центральной и Западной Африки.

Ранее Гебрейесус сообщил, что ученые не фиксируют признаки, свидетельствующие о начале более масштабной вспышки штамма хантавируса «Андес» (Andes). Вместе с тем, заметил чиновник, в ближайшие недели ситуация может ухудшиться.

Это обусловлено тем, уточнил глава ВОЗ, что инкубационный период у вируса может длиться до 6 недель, соответственно, последствия контактов зараженных пассажиров с остальными туристами проявятся не сразу, а через некоторое время.