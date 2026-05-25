Папа Римский Лев XIV призвал разоружить ИИ

Папа Римский Лев XIV заявил, что человечеству необходимо «разоружить» ИИ, а также сделать его более дружелюбным к человеку. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

По словам понтифика, ИИ нужно освободить от монополистического контроля. Дальнейшее развитие этой технологии Папа Римский назвал «решающим выбором человечества» — он считает, что в дальнейшем люди или «создадут новую Вавилонскую башню или построят город, где бог и человечество будут жить вместе».

Понтифик также объяснил, что после изобретения нейросетей «человеческое достоинство сталкивается с риском новых форм дегуманизации». Он призвал людей «оставаться глубоко человечными» и разоружить ИИ.

«Разоружение ИИ означает дискредитацию предположения о том, что техническая мощь автоматически дает право управлять. Разоружение ИИ не означает отказ от технологий, а предотвращает его доминирование над человечеством», — заявил он.

