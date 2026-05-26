Трамп: Иран должен передать уран США либо уничтожить на месте

Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран", - написал он.

Трамп добавил, что комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса. 25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина. В марте российский президент Владимир Путин предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.