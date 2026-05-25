Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Иран в рамках урегулирования конфликта готов вывезти высокообогащённый уран в Китай, передаёт Al Hadath со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иран «выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай».

Кроме того, по данным телеканала, Тегеран требует гарантий от Пекина, прежде чем заключать соглашение с Вашингтоном.

Ранее в The New York Times писали, что Тегерану может потребоваться 30—60 дней, чтобы согласовать с США план по иранским запасам обогащённого урана.