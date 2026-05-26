В ЕС хотят начать переговоры по членству Украины до середины июня

В Европейском союзе рассчитывают начать прямые переговоры с Украиной по членству до саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника.

Отмечается, что в европейских столицах надеются одобрить до начала саммита открытие хотя бы одного переговорного кластера — первого официального шага на пути Украины к членству в Евросоюзе.

Издание пишет, что многое теперь зависит от позиции нового правительства Венгрии, так как при предыдущем премьер-министре Викторе Орбане Будапешт накладывал вето на начало прямых переговоров о членстве Украины.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

Ранее лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке.