Фицо отреагировал на слова Мерца об Украине

Украина сможет получить статус ассоциированного члена ЕС только в том случае, если пойдет на уступки, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

Фицо напомнил, что Сербия, Черногория, Албания провели сложные, непопулярные у населения реформы, тщательно подготовились к вступлению в блок. Он подчеркнул, что даже представить себе не может, что Киев обойдет эти балканские страны.

По его мнению, предложения Мерца натолкнется на серьезное сопротивление в ЕС, не будет принято странами организации.

«Если Украине хотят предоставить такой значительный новый статус ассоциированного члена, то мы должны ожидать от Украины каких-то уступок ради мира», — отметил Фицо.

Премьер подчеркнул, что членство Украины в ЕС следует увязать именно с мирным соглашением. Как только будет заключена мирная сделка, добавил он, можно будет говорить и о вступлении Киева в организацию.