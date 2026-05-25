Политики и СМИ убедили общество в том, что дипломатия с Россией невозможна, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ученый отметил, что европейские лидеры поддержали геноцид населения в Газе, нападение на Иран. Он добавил, что политики также сотрудничают с руководством террористических организаций по всему миру.

«[Вместе с тем] политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим «ценностям», — подчеркнул исследователь.

По его словам, элиты бойкотируют дипломатию, твердят, что «оружие является путем к миру», игнорируют тот факт, что сотни тысяч молодых мужчин и женщин погибают в ходе боевых действий.

Власти, заметил Дизен, критикуют тех, кто выступает против такой политики лидеров западных стран, клевещут на них, вводят против протестующих санкции.

Возникает ощущение, что Европу захватили «ястребы», что ее лидеры жаждут войны, резюмировал профессор.