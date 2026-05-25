Генсек ОБСЕ выразил готовность посетить город в России

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил РИА Новости, что генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу положительно воспринял приглашение посетить Москву.

Ранее, в мае текущего года, в Вене состоялась встреча руководителей двух организаций, на которой представитель ОДКБ пригласил главу ОБСЕ на заседание Постсовета, которое состоится в столице России.

Отвечая на вопрос о реакции приглашенного гостя, Масадыков отметил, что ответ был доброжелательным. Синирлиоглу, ранее уже бывавший в Москве, выразил готовность снова посетить город.

Кроме того, генсек ОДКБ добавил, что коллеги из Секретариата ОБСЕ были проинформированы о планах российского председательствующего в Организации. 15 октября в Москве состоится масштабная международная конференция, посвященная ситуации в Центральной Азии и Афганистане. По словам собеседника агентства, это мероприятие станет отличной платформой для обсуждения вопросов новой архитектуры безопасности в Евразии.