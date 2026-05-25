В Россию из Европы прибыл заминированный газовоз

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о газовозе «Аррхениус». Он прибыл в Россию из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун. Однако во время его осмотра водолазы обнаружили посторонние предметы.

В МИД России назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Для полного и долгосрочного урегулирования конфликта Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, Россия всегда была и остается открыта к переговорам с Украиной, а стамбульский и трехсторонний российско-американо-украинский переговорные форматы по-прежнему сохраняют свою актуальность.

Раскрыты данные американской разведки о местонахождении верховного лидера Ирана

По данным американской разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте, у него ограничен доступ к внешнему миру, а связь с ним возможна только через курьеров. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, иранские чиновники испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы. Утверждается, что это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и ранее достигнутых соглашений появляются медленно.

В Москве загорелся хостел

В столичном хостеле произошел крупный пожар. Людей эвакуируют из здания — внутри, предварительно, находятся около 600 человек, передает Shot.

По информации Telegram-канала, возгорание случилось на Монтажной улице в районе Гольяново. Пожару присвоили 2 ранг сложности, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Старшего вора в законе Чечни задержали за криминальный статус

Криминальный авторитет из Чеченской республики Омар Бекаев, известный в криминальном мире как вор в законе Омар Уфимский задержан ФСБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Прайм-Крайм.

По данным издания, самый старший из воров в законе среди уроженцев Чеченской Республики 69-летний Бакаев был задержан по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. На вопрос оперативников о том, является ли он вором в законе, ответил, что таких людей не бывает.

Тихановская оказалась на Чернобыльской АЭС

Кандидат в президенты на выборах в Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская посетила Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) во время визита на Украину. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Припять — места, ставшие символом одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Делегация также побывала около четвертого реактора Чернобыльской АЭС», — написала Тихановская.

Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

Весной 2026 года индийские импортеры стали активно замещать российскую нефть латиноамериканской и африканской на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. Об изменении стратегии важнейшего покупателя сырья из России сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Kpler.

С марта среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию сократились примерно на 29,4 процента. В апреле показатель составлял 1,6 миллиона баррелей в день. Резкое охлаждение интереса импортеров из азиатской страны было зафиксировано на фоне плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energy. Мощность этого предприятия, по оценкам экспертов, составляет 400 тысяч баррелей в сутки.

В РФС прокомментировали скандал с разбитым кубком «Спартака»

После того как трофей разбился прямо в руках футболистов, болельщики задались вопросом, что случилось. Многие решили, что дело в ненадежной конструкции. Эту версию поддержал и известный пианист, болельщик красно-белых Денис Мацуев, передает «Абзац».

Он поинтересовался у производителя, что это за кубок, у которого дно вылетает само собой. Однако в Российском футбольном союзе считают иначе. Пресс-секретарь РФС Павел Новиков заявил, что кубок был нормальным, а причина — слишком активное празднование.

Раскрыт тайный смысл заявления Вучича об отставке

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что за словами президента Сербии Александра Вучича о скорой отставке может стоять подготовка к борьбе за пост премьера. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку в ближайшее время. Президент Сербии отметил, что его мандат скоро истекает: Вучич был впервые избран в 2017 году, его переизбрали в 2022-м, а его полномочия истекают в 2027 году. Заявление Вучича последовало за новыми протестами в Сербии.

Россиян призвали «заслужить» пользоваться интернетом

Российский философ и политолог Александр Дугин в беседе с телеведущей Ксенией Собчак заявил, что доступ к интернету в стране должен предоставляться избирательно — «порционно за хорошее поведение». По его мнению, пользоваться сетью нужно учиться и этот доступ надо «заслужить», передает «Пул №3».

Свою мысль философ проиллюстрировал ситуацией с ограничением работы Telegram. Как только мессенджер начали глушить, люди стали активнее проводить время на улице, общаться, свистеть на дачах и в городе — это напомнило Дугину «нормальную жизнь», когда люди встречались лично, а не переписывались из разных углов одной квартиры.

