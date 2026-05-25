В странах Прибалтики и Финляндии русофобия стала главным элементом внутренней и внешней политики. Как сообщает Life.ru, об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

Он заметил, что русофобия существовала и до СВО, однако теперь власти этих стран считают, что у них есть полное право вводить «абсолютно нацистские законы». Если же новые придумать не удается, то старые интерпретируют так, как «будет для русских максимально вредно».

«То, что происходит сейчас в Евросоюзе, с Урсулой и НАТО, это хуже нацизма, потому что у нацистов не было искусственного интеллекта, биооружия и всех современных технологий», — заявил Бекман.

Политолог привел конкретные примеры. Например, в Финляндии ввели закон, который запрещает российским гражданам покупать недвижимость. Также готовится законопроект, в котором общение с российскими журналистами приравнивается к госизмене. Кроме того, финские власти хотят криминализировать «ложные комментарии» о политической обстановке, однако вопрос в том, кто будет решать: что ложно, а что нет.

Еще жестче поступают в Эстонии и Латвии. В частности, там криминализированы поездки в Донбасс или комментарий российским СМИ, а уголовная ответственность грозит просмотр российских телепередач и общение с российскими журналистами. По мнению Бекмана, это напоминает политику апартеида, только в современных технологических условиях.