Иранская делегация прибыла в Катар для переговоров по урегулированию конфликта с США

В Доху прибыла делегация Ирана для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Главная цель визита — попытка найти пути прекращения конфликта, а также обсуждение ситуации вокруг Ормузского пролива и запасов высокообогащенного урана в Иране.

Отмечается, что в состав иранской делегации вошли главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, а также глава Центрального банка Ирана, который примет участие в обсуждении возможной разморозки активов Ирана в рамках итогового соглашения.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.