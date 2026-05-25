Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия возобновятся и будут интенсивнее, чем раньше, если не удастся достичь договоренностей с Ираном.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран идут хорошо! Это будет замечательная сделка для всех или не будет никакой сделки - это возвращение к боевым действиям и стрельбе, но еще более масштабным и интенсивным, чем когда-либо раньше. И никто не хочет этого!" - написал американский лидер в Truth Social.