Соглашение по Ормузу и критика в адрес Трампа: зарубежные СМИ о событиях на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Иран пришли к «принципиальному согласию» об открытии Ормузского пролива и прорабатывают детали соглашения на фоне критики республиканцев. Как зарубежные СМИ оценивают перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. Стороны достигли соглашения о прекращении огня и ведут переговоры о мирном урегулировании, однако пролив остается закрытым, а цены на нефть и газ высокими.

Эксперты отмечают, что нефтяные рынки Азии находятся на грани минимального эксплуатационного уровня, аналогичная ситуация вскоре может возникнуть и в Европе, а в США дефицит топлива вероятен уже к июлю.

Источники в американских провластных кругах сообщают, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива, однако «остаются без ответа многие вопросы», в том числе и о том, как будет обеспечена безопасность прохода судов, пишет The New York Times.

По данным газеты, из-за конфликта в Персидском заливе оказались заблокированными от 1500 до 2000 судов. И пока неясно, придут ли грузоотправители к выводу, что мирное соглашение является долгосрочным и что отправлять танкеры безопасно.

«Затем возникает вопрос о том, сколько времени потребуется для разминирования (…) До тех пор, пока пролив не будет очищен от мин, страховщики, вероятно, будут требовать сопровождения судов и принимать другие меры безопасности, которые приведут к задержкам и увеличат расходы судоходных компаний», - отмечается в статье.

В итоге эксперты пришли к выводу, что «потребуется минимум два‑три месяца для восстановления стабильных экспортных операций».

Однако, по данным Bloomberg, уже то, что Иран и США приблизились к заключению соглашения, повлияло на нефтяные рынки и привело к падению цен. В частности, стоимость эталонного сорта нефти Brent снизилась примерно на 6%.

«Но официальные лица с обеих сторон дали понять, что им еще предстоит обсудить некоторые вопросы», - говорится в статье.

США и Иран предварительно решили продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта соглашения об урегулировании конфликта, со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Washington Post.

По данным источников издания, ожидается, что после подписания меморандума о взаимопонимании Иран «незамедлительно откроет Ормузский пролив и примет меры для возобновления судоходства». Также, согласно предварительным договоренностям, Иран, США и их союзники «объявят о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан».

При этом переговоры с иранской стороной проходят на фоне критики республиканцами политики президента США Дональда Трампа, отмечает Associated Press.

«Сделка, о которой, по словам президента, «в основном договорились», заставила многих законодателей, бывших членов кабинета министров и консервативных аналитиков вслух задаться вопросом, не сведутся ли на нет все усилия», - пишет агентство.

В частности, по данным издания, республиканец от штата Техас, сенатор Тед Круз назвал «катастрофической ошибкой» удар по Ирану, если его результатом станет «режим, по-прежнему управляемый исламистами, скандирующими «Смерть Америке», способный обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, а также фактически контролирующий Ормузский пролив».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заметил, что американцы либо заключат хорошее соглашение с Ираном, либо будут вести дела с этой страной «альтернативным способом». Он также заверил, что Дональд Трамп «даст дипломатии все шансы», прежде чем рассматривать другие варианты, пишет Reuters.