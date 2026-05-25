Трампу предсказали сделку с Ираном по образцу Обамы

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, заключит с Ираном сделку, похожую на ту, что подписал Барак Обама. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, американские «ястребы» уже фактически обвиняют президента в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран.

«Зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому?» — задается вопросом Дудаков.

Политолог отметил, что Трамп действует под давлением внутриполитических факторов. Более 70 процентов американцев считают войну с Ираном ошибкой, а рейтинг президента упал до 30 процентов. Глава Белого дома надеется, что мирное соглашение позволит сбить цены на топливо, выросшие вдвое, и улучшить свои позиции перед выборами в конгресс.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. По его словам, оно станет полной противоположностью «катастрофическому СВПД, о котором договорилась провалившаяся администрация [экс-президента США Барака] Обамы, который стал прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана».

Политик добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.