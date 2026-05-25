«Кошелек Зеленского» пытался подкупить российских пранкеров

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что Тимур Миндич, которого некоторые СМИ называют «кошельком Зеленского», пытался подкупить их в 2014 году. Об этом сообщает News.ru.

По словам пранкеров, Миндич общался с ними и предлагал им деньги, чтобы «купить влияние в Донбассе». Кузнецов и Столяров отметили, что считали Миндича «слишком второстепенной фигурой».

«Мы особо на него не обращали внимания», - подчеркнули они.

В 2025 году на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине обострился политический кризис. Антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимира Зеленский. На фоне скандала в отставку ушел глава офиса Зеленского Андрей Ермак, позже он тоже стал фигурантом уголовного дела.