Раскрыт тайный смысл заявления Вучича об отставке

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что за словами президента Сербии Александра Вучича о скорой отставке может стоять подготовка к борьбе за пост премьера. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку в ближайшее время. Президент Сербии отметил, что его мандат скоро истекает: Вучич был впервые избран в 2017 году, его переизбрали в 2022-м, а его полномочия истекают в 2027 году. Заявление Вучича последовало за новыми протестами в Сербии.

В Сербии высказались о визите Вучича в Китай после Путина и Трампа

«Это заявление действительно многие связывают с переходом Вучича на пост премьер-министра», - заявил Данилин.

Он подчеркнул, что в Сербии премьер обладает реальной властью. Политолог заявил, что на Вучича сейчас оказывают серьезное давление власти ЕС и протестующие, которые выступают за укрепление связей с Брюсселем.