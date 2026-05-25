Визит Тихановской в Киев назвали попыткой «спровоцировать» РФ на новые атаки

Визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев является частью стратегии, направленной на провоцирование России. Такое мнение высказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые приехала с визитом в Киев 25 мая. По данным СМИ, в ходе ее переговоров с Владимиром Зеленским обсуждалась возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Политолог Василий Вакаров обратил внимание на то, что этот визит, наряду с угрозами Приднестровью, давлением на Лукашенко, падением беспилотников в Прибалтике и разговорами об ударах по территории России, является частью стратегии глобалистов по открытию «второго фронта» против Москвы.

«Россию хотят спровоцировать: вы видите, мы бьем через Прибалтику, убиваем ваших людей на Украине — давайте, атакуйте Прибалтику, атакуйте Молдову. Сюда же вписывается и чудовищная реакция Европы на террористический акт и убийство детей в Старобельске», — пояснил эксперт.

По его словам, за такой стратегией, которая направлена на эскалацию, стоит часть глобального истеблишмента, лидером которой в Европе выступает президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Дроны летели несколькими волнами. В момент атаки в здании общежития находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.