В Минске объяснили приезд Тихановской в Киев

Приезд белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на Украину связан с желанием получить деньги.

Такое мнение выразил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич.

"Светлана Тихановская поехала в Киев. Почему сейчас киевские власти решили общаться со Светой, которая ни на что не влияет, ничего не может. И за 6 лет, кроме пиления денег и воровства, ничего не добилась. Об этом знают все. Популярности ноль. Даже там, среди тех, кто сбежал, они ее уже все ненавидят, потому что разочаровались. Они увидели, что их предали", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам депутата, самой Тихановской и ее окружению нужны деньги.

"Они готовы их брать откуда угодно и будут просить деньги. Все их поездки всегда - это только деньги и больше ничего", - отметил парламентарий.

Гайдукевич также предположил, для чего украинским властям понадобились белорусские оппозиционеры.