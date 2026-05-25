В Минске объяснили приезд Тихановской в Киев желанием получить деньги
Приезд белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на Украину связан с желанием получить деньги.
Такое мнение выразил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич.
"Светлана Тихановская поехала в Киев. Почему сейчас киевские власти решили общаться со Светой, которая ни на что не влияет, ничего не может. И за 6 лет, кроме пиления денег и воровства, ничего не добилась. Об этом знают все. Популярности ноль. Даже там, среди тех, кто сбежал, они ее уже все ненавидят, потому что разочаровались. Они увидели, что их предали", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам депутата, самой Тихановской и ее окружению нужны деньги.
"Они готовы их брать откуда угодно и будут просить деньги. Все их поездки всегда - это только деньги и больше ничего", - отметил парламентарий.
Гайдукевич также предположил, для чего украинским властям понадобились белорусские оппозиционеры.
"Киевскую власть раздражают переговоры Беларуси с США, диалог, который идет. Их раздражает это очень сильно. Второе - проигрыш на фронте, никаких перспектив нет. И чем хуже ситуация, тем больше желания втянуть Беларусь в войну. Провокации, экстремизм, терроризм. Для этого могут понадобиться беглые. Для чего? Все на них списать. Сами они никчемны, но списать на них и сказать, что это они, это они могут. Самое главное, что мы все понимаем, спецслужбы работают и ничего не выйдет", - подчеркнул депутат.