В МИД Эстонии выступили против посредничества ЕС в украинском конфликте

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Евросоюза в украинском конфликте.

«Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью», — цитирует его ERR.

По его словам, цель Европы заключается в том, чтобы сформулировать и «отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности».

«Однако это нельзя делать с позиции посредника, который должен быть нейтральным», — добавил министр.

Цахкна считает, что в Европе, вероятно, не смогут найти представителя, который бы всех устраивал и мог бы говорить за всех.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что принял бы предложение стать представителем ЕС на переговорах с Россией.

Газета Financial Times писала, что главы МИД ЕС на встрече на Кипре намерены обсудить кандидатов для возможных переговоров с Россией.