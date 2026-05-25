Политолог из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров за политику двойных стандартов. Свои тезисы он опубликовал в социальной сети X.

По словам профессора, европейские политики развязали незаконные войны, поддерживают геноцид в Газе и атакуют ядерные объекты Ирана.

«Они сотрудничают с лидерами ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии; они свергли правительство в Киеве и заключили союз с фашистскими ополчениями; они расстилают красную ковровую дорожку для талибов и т.д.», — добавил он, отметив, что при этом европейские лидеры говорят о невозможности дипломатии с Россией, прикрываясь «ценностями».

Дизен обратил внимание, что признание законных интересов безопасности России теперь называют изменой, а войну превратили в добродетель. «Моральным считается бойкот дипломатии и утверждение, что оружие — это путь к миру», — написал он.

Профессор указал, что критиков этой политики очерняют и цензурируют.

«Переговоры — это умиротворение, а война превратилась в добродетельную борьбу против зла. Захвачена ли Европа идеологическими воинственниками?» — задался вопросом политолог.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.