Названы возможные причины потери сигнала британским самолетом у границ РФ

Причинами потери сигнала британским самолетом с министром обороны Джоном Хили на борту во время пролета возле границ с России могла стать совокупность факторов, которая привела в том числе и к «психозу» пилотов. Об этом заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее стало известно, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией, когда глава военного ведомства возвращался из Эстонии. По данным британских СМИ, пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что к самолетам, на борту которых находятся первые лица государства, всегда проявляется повышенное внимание, а к подготовке техники и экипажей «относятся крайне щепетильно».

«Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Возможно, произошла череда мелочей, которая как снежный ком, привела к потере сигнала», — пояснил он.

При этом, по словам летчика, даже минимальный сбой может привести к стрессу у пилотов, которые привыкли полагаться на автоматизированные системы и элементы искусственного интеллекта.

«Вот включают они кнопку автопилота, но что-то срывается (…) Не исключено, что пилот привык работать на всегда отлаженной машине, а тут он получил сильный стресс-фактор, вплоть до минимального психоза. Нужно время, чтобы мозги включились и начали понимать, что происходит», — пояснил Попов.

Генерал также допустил, что к отключению автопилота могло привести магнитно-импульсное воздействие систем РЭБ, причем целью не был британский борт, просто его взлет совпал с обычной работой российских систем.

«Самолет мог попасть в луч нашей машины, с помощью которой мы наблюдаем за противником или беспилотниками, или за природными катаклизмами, и по этой причине произошел отказ. Британцам очень выгодно списать все на нас, прокричать, что виноваты русские. Конечно, они взбесились», — констатировал он.

Напомним, что ранее глава Минобороны Британии Джон Хили после масштабных российских ударов по военным объектам на украинской территории распорядился ускорить поставки Вооруженным силам Украины комплексов ПВО.