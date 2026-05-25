Евросоюз выступил против премьера Венгрии Петера Мадьяра из-за его нежелания подчиниться общей линии Брюсселя в вопросах отношений с Россией. Как сообщает News.ru, такое предположение высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, глава правительства в целом солидарен с курсом ЕС. Например, он дал согласие на выплату Киеву кредита и возобновление обсуждений его вступления в Евросоюз.

«В выступлении, на которое ссылаются европейские СМИ, заявляя о недовольстве Мадьяром в ЕС, он сказал: «Когда конфликт на Украине закончится, надо будет выстраивать отношения с РФ из-за покупки энергоносителей». Даже этого небольшого высказывания было достаточно, чтобы на него обрушились все», — заметил Светов.

Он добавил, что на фоне риторики лидеров стран Прибалтики и Польши, которые требуют полностью разорвать связи с РФ, прагматичные слова главы венгерского правительства вызывает резкое неприятие в Европе. По мнению Светова, Мадьяр рассчитывал, что отказ от конфронтации с политикой ЕС гарантирует ему финансовые преференции, однако на деле столкнулся с давлением. Кроме того, Венгрии резко сократили выплаты из фондов солидарности, что идет вопреки предвыборным обещаниям премьера.