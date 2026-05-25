В Узбекистане отметили юбилей русского дома

В Узбекистане отметили 25-летие русского дома. Во Дворце профсоюзов Ташкента состоялся торжественный концерт «Мелодии дружбы», посвященный 25-летию представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Вечер открылся с видеообращения руководителя Россотрудничества Игоря Чайки. В зале присутствовало свыше тысячи человек.

С приветственным словом к участникам концерта обратился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов, подчеркнувший важную роль гуманитарного сотрудничества и деятельности представительства Россотрудничества в укреплении российско-узбекистанских отношений.

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Ирина Старосельская, обращаясь к гостям вечера, отметила, что за 25 лет Русский дом стал пространством дружбы, образования, культуры и молодежных инициатив, объединяющим тысячи людей, искренне заинтересованных в развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Также состоялась премьера совместного мини-фильма представительства Россотрудничества и студентов филиала ВГИК, посвященного деятельности представительства за 25 лет.

В рамках концерта также состоялась церемония награждения партнеров представительства Россотрудничества памятными медалями, приуроченными к 25-летию деятельности представительства в Республике Узбекистан. Награды были вручены за многолетнее сотрудничество, поддержку гуманитарных инициатив и вклад в развитие российско-узбекистанских культурных и образовательных связей.

Кроме того, прошла церемония награждения победителей грантового конкурса представительства Россотрудничества, финал которого состоялся в рамках Выездного студенческого форума «Время новых инициатив». Победителями стали студенты филиалов МГУ, СПбГУ и школы цифровых технологий «School 21». Представленные молодежные проекты будут реализованы совместно с представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Концертную программу под руководством ведущего Adam Showman украсили выступления танцевального коллектива AVIVA.

Для гостей вечера выступили Народная артистка Республики Узбекистан Севара Назархан и российский певец, кавалер Ордена Мецената Сосо Павлиашвили.

Цикл мероприятий, посвященных 25-летию представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, включал выездной студенческий форум «Время новых инициатив», Грантовый конкурс представительства, студенческий театральный проект «Театр молодых сердец», молодежный квест «Дом, где живет Россия» и ИИ-практикум. Все мероприятия были реализованы при поддержке Общественного совета при представительстве Россотрудничества и Центра международного взаимодействия и сотрудничества.